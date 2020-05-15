Минздрав хочет повысить зарплаты медикам на 50% — дата

Министерство здравоохранения планирует повысить заработные платы медицинским работникам до 50%.

Ведомство делает соответствующие расчеты, чтобы согласовать их с Минфином.

— Наши медицинские работники должны получать справедливую заработную плату, а не ту, которую они получают сейчас. Именно поэтому у нас есть предложение по повышению заработной платы медикам до 50%. Планируем, чтобы это произошло уже с 1 июля, — отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По его словам, повышение зарплат медикам состоится в рамках изменений в медицинской реформы.

Ранее Факты ICTV писали, что надбавку медикам, борющимся с коронавирусом, в размере 300% за март уже выплатили большинство областей. За апрель дополнительные выплаты начнут начислять медработникам на этой неделе.