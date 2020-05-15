МОЗ хоче підвищити зарплати медикам на 50% – дата

Міністерство охорони здоров’я планує підвищити заробітні плати медичним працівникам до 50%.

Відомство робить відповідні розрахунки, щоб погодити їх з Мінфіном.

– Наші медичні працівники повинні отримувати справедливу заробітну плату, а не ту, яку вони отримують зараз. Саме тому у нас є пропозиція щодо підвищення заробітної плати медикам до 50%. Плануємо, щоб це відбулося вже з 1 липня, – зазначив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

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За його словами, підвищення зарплат медикам відбудеться в рамках змін до медичної реформи.

Раніше Факти ICTV писали, що надбавку медикам, які ведуть боротьбу з коронавірусом, у розмірі 300% за березень вже виплатили більшість областей. За квітень додаткові виплати почнуть нараховувати медпрацівникам цього тижня.