Ползла к украинским бойцам: на Донетчине женщина подорвалась на российской мине

В Донецкой области вблизи оккупированного Докучаевска 35-летняя украинка получила ранения от подрыва на запрещенной противопехотной мине российского производства.
Об этом сообщили в штабе ООС в Facebook.
— Военнослужащие из состава ООС во время наблюдения за позициями противника заметили женщину с явными признаками ранения в ногу, которая пыталась плашмя приблизиться к нашему опорному пункту. Украинские венные эвакуировали потерпевшую в безопасное место, где ей была предоставлена неотложная помощь.
После этого наши защитники срочно доставили раненую гражданку в больницу города Волноваха, — говорится в сообщении.
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Женщине диагностировали минно-взрывную травму левой ноги: это указывает на подрыв на минно-взрывном устройстве, вероятно, противопехотной мине ПМН-2.
Сейчас состояние пациентки стабилизировалось, ее жизни ничего не угрожает.
— Использование указанных боеприпасов запрещено Оттавской конвенцией, присоединившись к которой Украина уничтожила все противопехотные мины “ПМН-2” и “ПОМ-2” под международным наблюдением. Российская Федерация отказалась подписать этот документ — отметили в штабе ООС.
Напомним, 11 мая Украина официально обратилась к ООН за нарушения Россией Минских соглашений.