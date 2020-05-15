Ползла к украинским бойцам: на Донетчине женщина подорвалась на российской мине

В Донецкой области вблизи оккупированного Докучаевска 35-летняя украинка получила ранения от подрыва на запрещенной противопехотной мине российского производства.

Об этом сообщили в штабе ООС в Facebook.

— Военнослужащие из состава ООС во время наблюдения за позициями противника заметили женщину с явными признаками ранения в ногу, которая пыталась плашмя приблизиться к нашему опорному пункту. Украинские венные эвакуировали потерпевшую в безопасное место, где ей была предоставлена неотложная помощь.

После этого наши защитники срочно доставили раненую гражданку в больницу города Волноваха, — говорится в сообщении.