На Донеччині жінка підірвалася на російській протипіхотній міні

У Донецькій області поблизу окупованого Докучаєвська 35-річна українка отримала поранення від підриву на забороненій протипіхотній міні російського виробництва.
Про це повідомили у штабі ООС у Facebook.
-Військовослужбовці зі складу ООС під час спостереження за позиціями противника помітили жінку з явними ознаками поранення в ногу, яка намагалася плазом наблизитися до нашого опорного пункту. Українські військові евакуювали потерпілу в безпечне місце, де їй була надана невідкладна допомога.
Після цього наші захисники терміново доставили поранену громадянку до лікарні міста Волноваха, – йдеться в повідомленні.
Читайте: Обстрілювали українські позиції: суд виніс вирок у справах двох бойовиків “ЛНР”
Жінці діагностували мінно-вибухову травму лівої ноги: це вказує на підрив на мінно-вибуховому пристрої, ймовірно, протипіхотній міні ПМН-2.
Зараз стан пацієнтки стабілізовано, її життю нічого не загрожує.
– Використання зазначених боєприпасів заборонено Оттавською конвенцією, приєднавшись до якої Україна знищила всі протипіхотні міни “ПМН-2” та “ПОМ-2” під міжнародним наглядом. Російська Федерація відмовилася підписати цей документ. – наголосили в штабі ООС.
Нагадаємо, 11 травня Україна офіційно звернулася до ООН через порушення Росією Мінських угод.