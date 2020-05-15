На Донеччині жінка підірвалася на російській протипіхотній міні

У Донецькій області поблизу окупованого Докучаєвська 35-річна українка отримала поранення від підриву на забороненій протипіхотній міні російського виробництва.

Про це повідомили у штабі ООС у Facebook.

-Військовослужбовці зі складу ООС під час спостереження за позиціями противника помітили жінку з явними ознаками поранення в ногу, яка намагалася плазом наблизитися до нашого опорного пункту. Українські військові евакуювали потерпілу в безпечне місце, де їй була надана невідкладна допомога.

Після цього наші захисники терміново доставили поранену громадянку до лікарні міста Волноваха, – йдеться в повідомленні.