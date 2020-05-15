PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

На Донеччині жінка підірвалася на російській протипіхотній міні

У Донецькій області поблизу окупованого Докучаєвська 35-річна українка отримала поранення від підриву на забороненій протипіхотній міні російського виробництва.

Про це повідомили у штабі ООС у Facebook.

-Військовослужбовці зі складу ООС під час спостереження за позиціями противника помітили жінку з явними ознаками поранення в ногу, яка намагалася плазом наблизитися до нашого опорного пункту. Українські військові евакуювали потерпілу в безпечне місце, де їй була надана невідкладна допомога.

Після цього наші захисники терміново доставили поранену громадянку до лікарні міста Волноваха, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Обстрілювали українські позиції: суд виніс вирок у справах двох бойовиків “ЛНР”

Жінці діагностували мінно-вибухову травму лівої ноги: це вказує на підрив на мінно-вибуховому пристрої, ймовірно, протипіхотній міні ПМН-2.

Зараз стан пацієнтки стабілізовано, її життю нічого не загрожує.

– Використання зазначених боєприпасів заборонено Оттавською конвенцією, приєднавшись до якої Україна знищила всі протипіхотні міни “ПМН-2” та “ПОМ-2” під міжнародним наглядом. Російська Федерація відмовилася підписати цей документ. – наголосили в штабі ООС.

Нагадаємо, 11 травня Україна офіційно звернулася до ООН через порушення Росією Мінських угод.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка