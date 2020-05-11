Украина обратилась в ООН из-за нарушения Россией Минских соглашений

Постоянное представительство Украины в ООН заявил о нарушении Минских договоренностей российскими незаконными вооруженными формированиями на Донбассе и призвало прекратить огонь.

— Только 10 мая на Донбассе произошло 15 нарушений режима прекращения огня, что привело к ранению четырех украинских военных. При этом применялась запрещенное Минского соглашениями оружие, — отметили в украинском представительстве.

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Кроме того, украинское представительство обратилось к Российской Федерации с призывом прекратить огонь на Донбассе.

— Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать призыв генерального секретаря ООН о глобальном прекращении огня и заставить замолчать оружие на востоке Украины, — заявили в представительстве.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина хочет вернуть Донбасс до конца года, но есть и план Б.