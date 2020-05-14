14 мая Лисичанский городской суд назначил наказание командиру подразделения и пулеметчику боевиков так называемой “ЛНР” в виде 8 лет лишения свободы.

Об этом свидетельствуют материалы контрразведки Службы безопасности Украины.

Фигуранты дела принимали непосредственное участие в обстрелах позиций украинских военных.

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Как сообщили в пресс-службе СБУ, осужденные являются жителями оккупированной Горловки.

Обстреливали украинские позиции: суд вынес приговор по делам двух боевиков “ЛНР” / 2 фотографии

— Один из них после подготовки в тренировочном центре боевиков исполнял обязанности командира отделения так называемой “народной милиции ЛНР”.

Второй фигурант присоединился к незаконным вооруженным формированиям после освобождения из исправительной колонии. Как пулеметчик группировки террористов он участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений на территории Донецкой и Луганской областей, — говорится в заявлении.