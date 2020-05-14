Обстреливали украинские позиции: суд вынес приговор по делам двух боевиков “ЛНР”

14 мая Лисичанский городской суд назначил наказание командиру подразделения и пулеметчику боевиков так называемой “ЛНР” в виде 8 лет лишения свободы.
Об этом свидетельствуют материалы контрразведки Службы безопасности Украины.
Фигуранты дела принимали непосредственное участие в обстрелах позиций украинских военных.
Читайте: СБУ разоблачила охранные фирмы, которые сливали “ДНР” данные о стратегических объектах
Как сообщили в пресс-службе СБУ, осужденные являются жителями оккупированной Горловки.
— Один из них после подготовки в тренировочном центре боевиков исполнял обязанности командира отделения так называемой “народной милиции ЛНР”.
Второй фигурант присоединился к незаконным вооруженным формированиям после освобождения из исправительной колонии. Как пулеметчик группировки террористов он участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений на территории Донецкой и Луганской областей, — говорится в заявлении.
Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 — Участие в террористической группе или террористической организации. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, 11 мая пророссийские боевики обстреляли жилой квартал Авдеевки из гранатомета.