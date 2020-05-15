Некуда девать детей и не хватает масок: как работают женщины-медики на карантине

В Украине женщины составляют 82,8% от общего количества работников здравоохранения.
Работники медицинской сферы и так называемых кризисных сфер (социальные работники, продавцы, аптекари и т. д.) имеют повышенный риск инфицирования Covid-19.
Об этом свидетельствуют результаты исследования гендерного равенства, которое провела ООН.
К тому же, они сталкиваются с дополнительными расходами, поскольку вынуждены покупать средства индивидуальной защиты за свой счет.
В частности, только 13,9% женщин, принявших участие в опросе и которые работают в медицинской сфере, сказали, что они полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.
59,7% респондентов обеспечены средствами защиты частично и 26,4% не обеспечены ими вообще.
— Выдали две маски на весь период карантина, одноразовый халат и бахилы. Сказали, что если нужно больше, то покупайте сами.
На какие деньги покупать, не сказали. У меня, медсестры со стажем, заработная плата минимальна. Хорошо, что на работу привозят спецтранспортом, — рассказывает медсестра Наталья.
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Дополнительные вызовы стоят перед женщинами, занятыми в медицинской, социальной сферах и сфере услуг, которые не могут перейти на дистанционную работу и вынуждены организовывать уход за детьми дошкольного и школьного возраста в контексте карантина.
— У меня ребенок, 6 лет, я оставляю ее дома одну, потому что не с кем мне оставить. Я все время волнуюсь за ее безопасность, — отмечает Татьяна, социальный работник.
Большинство решений, принятых с целью противодействия распространению коронавируса в Украине, не учитывают в полной мере международных и национальных нормативных обязательств Украины по гендерному равенству и правам человека.
Это приводит к диспропорциональному влиянию ограничительных мер на уязвимых женщин.
Оценка проводилась в период с 21 марта до 12 апреля 2020 года. Опрошено 3 310 респонденток и 528 респондентов старше 18 лет, проживающих в разных типах населенных пунктов, имеющих доступ к интернету.
Оценка также содержит анализ мер по противодействию Covid-19 на местном уровне в Волынской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Херсонской и Черновицкой областях.
Напомним, за все период распространения коронавируса в Украине, заболели более 3 тыс. медицинских работников.