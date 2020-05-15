Пандемія, спричинена поширенням коронавірусу, наражає усі групи жінок на серйозну небезпеку втрати доходів і заощаджень, значно збільшує тягар неоплачуваної роботи з догляду, підвищує ризики домашнього насильства, а також посилюють уразливість тих, хто стикається з множинними формами дискримінації.

Про це свідчить дослідження ООН Жінки Оперативна гендерна оцінка становища та потреб жінок у контексті ситуації з Covid-19 в Україні.

Жінки, які отримують меншу заробітну платню та пенсії, а також стикаються з гендерною дискримінацією на ринку праці, є особливо ураженими під час пандемії і більше, ніж чоловіки, схильні очікувати гострої потреби економити на базових послугах за умови продовження обмежувальних заходів.

Яких труднощів очікують жінки:

заощадження на харчових продуктах – 818%;

складнощі з орендою житла й оплатою комунальних послуг – 77,4%;

покриття основних витрат, пов’язаних з придбанням продуктів харчування та інших товарів першої необхідності – 76,8%.

Чоловіки рідше, ніж жінки, відзначали можливу потребу в економії на харчах (72,3%), складнощі з оплатою оренди та комунальних послуг (65,5%) і з покриттям основних витрат (70,3%).







Насилля, фінанси та уроки з дітьми: які проблеми виникають у жінок на карантині / 2 фотографии

Карантин також посилив проблему гендерних стереотипів і патріархальних соціальних норм щодо ролей жінки та чоловіка в сім’ї, оскільки значне навантаження з хатньої та доглядової праці вдома покладається на жінок.

Жінки, які працюють удома, вимушені поєднувати оплачувану працю, хатні справи та догляд за дітьми, що залишаються вдома через карантин у навчальних закладах.







Насилля, фінанси та уроки з дітьми: які проблеми виникають у жінок на карантині / 2 фотографии

Через нестачу розвинених форм організації дистанційного навчання дітей шкільного віку виник ще один виклик передусім для сімей і жінок, що повинні додатково дбати про навчання дитини вдома.

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Ситуація є особливо гострою для жінок з уразливих груп, перед якими постають додаткові фінансові ризики та ризики для здоров’я.

Під час карантину жінки з інвалідністю стикаються з нестачею доступу до потрібних товарів медичного та санітарно-гігієнічного призначення, з ризиками в разі потреби отримати медичну допомогу.

– Якщо людина з вадами зору потрапляє в лікарню, вона в ситуації карантину лишається супроводу. Наші лікарні не облаштовані для таких осіб. Ти не можеш самостійно прийняти ліки; мусиш на слово вірити, що тобі дають саме ті ліки, які потрібно; не можеш без сторонньої допомоги піти в туалет. Коли ви не розмовляєте, то маєте змогу хоч написати. Пробачте, але я знову хочу плакати, – підкреслює Оксана, жінка з інвалідністю з Чернівців.

У ситуації загальнонаціонального карантину стають особливо вразливими й ромські жінки, оскільки не мають фінансових ресурсів для купівлі харчів, засобів індивідуального захисту та гігієни, а також належного доступу до медичних послуг, освіти, доступної (ромською мовою) інформації про профілактику захворюваності.

– Вчора я займалася плетінням кошиків з лози, сьогодні поїду в сусіднє село, щоб обміняти їх на картоплю, цибулю, моркву. Не продати, а просто обміняти. Ми тут у таборі важко живемо, але я не думала, що ситуація буде настільки складною для нас, — каже Марія.

Інші вразливі групи, які мають вищий ризик опинитися за межею крайньої бідності:

жінки-ветерани та військовослужбовці;

жінки, що фактично виховують дітей самотужки;

жінки, що живуть з ВІЛ/СНІД;

літні жінки (65+);

жінки-підприємці;

жінки, що виховують дітей з інвалідністю чи доглядають інших членів сім’ї з інвалідністю.

Оцінка проводилася в період з 21 березня до 12 квітня 2020 року. Опитано 3 310 респонденток і 528 респондентів старших за 18 років, що проживають у різних типах населених пунктів і мають доступ до інтернету.

Оцінка також містить аналіз заходів з протидії Covid-19 на місцевому рівні у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Сумській, Херсонській і Чернівецькій областях.

До слова, раніше ми писали, як карантин вплинув на сплату комунальних тарифів та чи багато людей мають борги.