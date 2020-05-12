Протесты в белых халатах. Медики выходят на улицы по всей Украине. Причина — зарплаты, которые получили медработники за прошлый месяц. К ним добавилось недовольство вторым этапом медреформы. Под нее подпадают заведения, которые предоставляют специализированную медицинскую помощь.

С 1 апреля больницы должны работать не как учреждения, а как предприятия. По принципу: деньги ходят за пациентом. Сколько лечит клиника, столько и получает. В некоторых медучреждениях от реформы только плюсы. Но у многих — все наоборот.

Добавила масла в огонь и эпидемия коронавируса. Правительство обещало всем медикам 300% доплаты за риск. Но большинство ничего так и не получили. Ответственность за невыплату компенсаций центральная и местная власть перекладывают друг на друга.

Между тем, из-за несовершенства расчетов, главные врачи решаются на радикальные шаги. Два руководителя клиник в Днепре и в Сумской области объявили голодовку.

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Что делать дальше с реформой медицины? Отменить нельзя продолжать. Где поставить здесь запятую — власть так и не решила. Предполагают, что в этом году финансирование будет по старому принципу. Если же решатся реформу отменить, то врачи вообще могут остаться с пустыми карманами, — утверждает нардеп Александра Устинова.

Пока же чиновники ломают головы, врачи, несмотря на низкие зарплаты, не прекращают борьбу с коронавирусом. Украина бьет рекорды по количеству зараженных медиков. Болен Covid-19 сейчас каждый пятый врач. Это фактически столько же, сколько в Испании и Италии, которые стали эпицентром пандемии в Европе. Одна из причин бешеных темпов заболеваемости — нехватка средств защиты.

Костюмы, которые государство заказало в Китае, пока в больницы не поступили. Но волонтеры говорят: иногда даже элементарных масок и бахил в больницах не хватает.

Многие страны разработали специальные программы поддержки медиков с коронавирусной инфекцией. В Великобритании, которая имеет наибольшую смертность от Covid-19, пообещали компенсацию — 60 тыс. фунтов, это почти 2 млн грн. Их выплатят семье в случае гибели медика. В США оплачивают 14 дней, если медик болеет коронавирусом.

Через два месяца после начала карантина, наконец, подумали и об украинских врачах и медсестрах. Верховная Рада приняла закон об их страховании.

В случае смерти медика от коронавируса, его родственники получат полтора миллиона гривен. Это столько же, сколько выплачивают в случае гибели военных. Если же из-за коронавируса медработники получили инвалидность, то им начислят компенсацию — минимум 600 тыс. грн. Но как это будет работать на практике — пока огромный вопрос.

Врачи говорят: в игру должно вступить государство. На практике, а не просто на словах продемонстрировать, что у медиков есть защита. Если же этого не произойдет — лечить скоро будет некому. Украинские медицинские руки всегда нужны в Евросоюзе.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Ивано-Франковске от коронавируса умер главврач станции скорой помощи.