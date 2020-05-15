В Україні жінки становлять 82,8% від загальної кількості працівників охорони здоров’я.

Працівники медичної сфери й так званих кризових сфер (соціальні працівники, продавці, аптекарі тощо) наражаються на підвищений ризик інфікування Covid-19.

Про це свідчать результати дослідження щодо гендерної рівності, яке провела ООН Жінки.

До того ж, вони стикаються з додатковими витратами, оскільки змушені купувати засоби індивідуального захисту власним коштом.

Зокрема, лише 13,9% жінок, які взяли участь в опитуванні та працюють у медичній сфері, сказали, що вони повністю забезпечені засобами індивідуального захисту.







Немає куди подіти дітей і не вистачає масок: як працюють жінки-медики на карантині / 2 фотографии

59,7% респондентів забезпечені засобами захисту частково та 26,4% не забезпечені ними взагалі.

– Видали дві маски на весь період карантину, одноразовий халат і бахіли. Сказали, що якщо треба більше, то купуйте самі. На які гроші купувати, не сказали. У мене, медсестри зі стажем, заробітна плата мінімальна. Добре, що на роботу довозять спецтранспортом, — розповідає медсестра Наталя.

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Додаткові виклики постали перед жінками, зайнятими в медичній, соціальній сферах і сфері послуг, які не можуть перейти на дистанційну працю та змушені організовувати догляд за дітьми дошкільного й шкільного віку в контексті карантину.

– У мене дитина, 6 років, я залишаю її вдома саму, бо ні з ким мені залишити. Я весь час хвилююся за її безпеку, відзначає Тетяна, соціальний працівник.

Більшість рішень, ухвалених з метою протидії поширенню коронавірусу в Україні, не враховують повною мірою міжнародних і національних нормативних зобов’язань України з гендерної рівності та прав людини.

Це призводить до диспропорційного впливу обмежувальних заходів на вразливих жінок.

Оцінка проводилася в період з 21 березня до 12 квітня 2020 року. Опитано 3 310 респонденток і 528 респондентів старших за 18 років, що проживають у різних типах населених пунктів і мають доступ до інтернету.

Оцінка також містить аналіз заходів з протидії Covid-19 на місцевому рівні у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Сумській, Херсонській і Чернівецькій областях.

Нагадаємо, за увесь період поширення коронавірусу в Україні, захворіли понад 3 тис. медичних працівників.