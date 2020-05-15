Реформа речных перевозок разгрузит дороги и ж/д — Криклий

Верховная Рада приняла законопроект 1182-11-Д в первом чтении. Одним из ключевых положений документа является либерализация рынка и допуск судов под иностранным флагом. Это будет стимулировать международную торговлю и пассажирские перевозки.

— Речные перевозки — самый дешевый и самый экологичный способ доставки грузов. Введение эффективной речной логистики позволит перевозить крупногабаритные партии грузов, экономя 1 млрд грн в течение четырех лет на ремонте автодорог, которые разрушаются от грузовиков, — отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В Европе поддерживают закон и отмечают, что реформа поможет Украине выйти из изоляции и способствовать экономическому прогрессу. По словам первого советника представительства ЕС в Украине Йоханнеса Бауэра, новое законодательство будет способствовать привлечению иностранных инвестиций.

По словам Криклия, принятие этого закона увеличит поток грузов на 30 млн тонн в год. В частности, позволит развить водный путь Е-40 с Беларусью.

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Также законопроект предусматривает создание Государственного фонда развития внутренних водных путей. Он необходим для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре и возможности повышения пропускной способности реки.

В Министерстве инфраструктуры сообщают, что документ будет стимулировать судостроение, восстановит предприятия, создаст новые рабочие места, проведет дерегуляцию отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частично освободит судна от портовых сборов.

А еще упростит административные процедуры при регистрации кораблей и выдаче квалификационных документов. Если законопроект примут, реформа начнется уже со следующего года.

К слову, в Украине планируют ввести новую транспортную модель, которая позволит заменить маршрутки на автобусы. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что ведомство уже инициировало соответствующий законопроект.