Реформа річкових перевезень розвантажить дороги та залізницю – Криклій

Верховна Рада ухвалила законопроект 1182-11-Д у першому читанні. Одним із ключових положень документа є лібералізація ринку та допуск суден під іноземним прапором. Це стимулюватиме міжнародну торгівлю та пасажирські перевезення.

– Річкові перевезення – найдешевший і найбільш екологічний спосіб доставки вантажів. Запровадження ефективної річкової логістики дозволить перевозити великогабаритні партії вантажів, заощаджуючи 1 млрд грн протягом чотирьох років на ремонті автодоріг, що руйнуються від вантажівок, – наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

У Європі підтримують закон і зазначають, що реформа допоможе Україні вийти з ізоляції та сприятиме економічному прогресу. За словами першого радника представництва ЄС в Україні Йоханнеса Бауера, нове законодавство сприятиме залученню іноземних інвестицій.

За словами Криклія, ухвалення цього закону збільшить потік вантажів до 30 млн тонн на рік. Зокрема, дозволить розвинути водний шлях Е-40 з Білоруссю.

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Також законопроект започатковує створення Державного фонду розвитку внутрішніх водних шляхів. Він необхідний для забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі та можливості підвищення пропускної спроможності річки.

У Міністерстві інфраструктури повідомляють, що документ стимулюватиме суднобудування, відновить підприємства, створить нові робочі місця, проведе дерегуляцію галузі шляхом запровадження безкоштовного проходження шлюзів та частково звільнить судна від портових зборів.

А ще спростить адміністративні процедури під час реєстрації кораблів і видання кваліфікаційних документів. Якщо законопроект ухвалять, реформа розпочнеться вже з наступного року.

До слова, в Україні планують ввести нову транспортну модель, яка дозволить замінити маршрутки на автобуси. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що відомство вже ініціювало відповідний законопроект.