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Факти / Україна / Політика

Реформа річкових перевезень розвантажить дороги та залізницю – Криклій

Верховна Рада ухвалила законопроект 1182-11-Д у першому читанні. Одним із ключових положень документа є лібералізація ринку та допуск суден під іноземним прапором. Це стимулюватиме міжнародну торгівлю та пасажирські перевезення.

Реформа річкових перевезень розвантажить дороги та залізницю – Криклій

– Річкові перевезення – найдешевший і найбільш екологічний спосіб доставки вантажів. Запровадження ефективної річкової логістики дозволить перевозити великогабаритні партії вантажів, заощаджуючи 1 млрд грн протягом чотирьох років на ремонті автодоріг, що руйнуються від вантажівок, – наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

У Європі підтримують закон і зазначають, що реформа допоможе Україні вийти з ізоляції та сприятиме економічному прогресу. За словами першого радника представництва ЄС в Україні Йоханнеса Бауера, нове законодавство сприятиме залученню іноземних інвестицій.

За словами Криклія, ухвалення цього закону збільшить потік вантажів до 30 млн тонн на рік. Зокрема, дозволить розвинути водний шлях Е-40 з Білоруссю.

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Також законопроект започатковує створення Державного фонду розвитку внутрішніх водних шляхів. Він необхідний для забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі та можливості підвищення пропускної спроможності річки.

Реформа річкових перевезень розвантажить дороги та залізницю – Криклій

У Міністерстві інфраструктури повідомляють, що документ стимулюватиме суднобудування, відновить підприємства, створить нові робочі місця, проведе дерегуляцію галузі шляхом запровадження безкоштовного проходження шлюзів та частково звільнить судна від портових зборів.

А ще спростить адміністративні процедури під час реєстрації кораблів і видання кваліфікаційних документів. Якщо законопроект ухвалять, реформа розпочнеться вже з наступного року.

До слова, в Україні планують ввести нову транспортну модель, яка дозволить замінити маршрутки на автобуси. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що відомство вже ініціювало відповідний законопроект.

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