Маршрутки уйдут в прошлое: в Украине появится новая транспортная модель

В Украине планируют ввести новую транспортную модель, которая позволит заменить маршрутки на автобусы.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что ведомство уже инициировало соответствующий законопроект.

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— Города смогут фактически расширить тот перечень транспортных средств, который в формате общественного транспорта работает, и они смогут заказывать услугу транспорта у перевозчиков. И тогда это дает возможность заменить маршрутки на нормальные автобусы, электробусы. Это будут уже частные перевозчики, которые будут предоставлять услугу городу и коммунальным предприятиям. Тогда маршрутки фактически уйдут в прошлое, — отметил Владислав Криклий.

Также он отметил, что запуск маршруток после карантина – это вопрос к местной власти.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве планируют возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме после 22 мая. Однако это будет происходить постепенно.