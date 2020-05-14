С возобновлением работы метро в Киеве и других городах лучше не спешить.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

— Иногда удивляет непоследовательность в некоторых этапах. Еще несколько дней назад у нас собирался киевский штаб, и когда рассматривался вопрос о возобновлении работы метро, то они сошлись во мнении, что открыть с ограничениями — очень трудно. Подземка, если открывается, то должна уже работать полноценно, — отметил министр.

Читайте: Транспорт, детсады и отели: что заработает после ослабления карантина 22 мая

Криклий заявил, что при открытии метро необходимо проводить дезинфекцию, придерживаться масочного режима, также можно делать термоскрининг пассажиров.

— Я бы не спешил с этим решением. До конца недели Министерство здравоохранения должно подтвердить даты открытия метро, накладываются ли они на эпидемиологическую ситуацию, чтобы мы не брали на себя всю ответственность за все риски. В любом случае все риски мы делим с городскими властями, — добавил министр.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве планируют возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме после 22 мая. Однако это будет происходить постепенно.