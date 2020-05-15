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Факти / Україна

США передали Україні військово-медичну допомогу на $25 млн

Цього тижня в Україну зі США прибула допомога з військовим та медичним обладнання на суму понад $25 млн.

– Незважаючи на Covid-19, ми продовжуємо надавати Україні допомогу в області безпеки. На цьому тижні відділ військового співробітництва отримав пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання загальною вартістю понад $25 млн для використання в зоні ООС, – повідомляє посольство США в Україні.

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Американські дипломати наголошують, що США завжди на боці України у підтримці її суверенітету та боротьбі з російською агресією.

  • США передали Україні військово-медичну допомогу на $25 млн
  • Фото: Посольство США в Україн
  • США передали Україні військово-медичну допомогу на $25 млн
  • Фото: Посольство США в Україн
США передали Україні військово-медичну допомогу на $25 млн / 2 фотографии

Ще наприкінці березня США виділили $1,2 млн на медичну та гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом в Україні, потім збільшили її до $9,1 млн.

Джерело: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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