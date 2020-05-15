В Киеве льготы на коммуналку продлили до конца карантина

В Киеве льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограничительных мер, а также город создал несколько онлайн-сервисов для оплаты коммунальных услуг.

— Мы начали только первый этап послаблений. И если к пандемии скидка 10% действовала для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца, то теперь эта скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца, — отметил Виталий Кличко.

По словам мэра, киевляне могут платить с помощью личных кабинетов на сайтах муниципальных предприятий:

— Хочу напомнить, что от уровня проплат за коммунальные услуги зависит работа инфраструктуры столицы. Город должен платить за газ, воду, топливо. Готовиться к следующему отопительному сезону. 20 тыс. работников коммунальных предприятий должны получать зарплату, чтобы обеспечивать функционирование коммунальных сетей, — отметил Виталий Кличко.

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Напомним, 11 мая в Украине заработали ослабления карантинных ограничений, которые определил Кабинет министров в постановлении №343.

В этот день часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

В частности, разрешено ходить в парки, скверы, зоны отдыха, а также на детские и спортивные площадки.