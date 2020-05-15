У Києві пільги на комуналку продовжили до кінця карантину

У Києві пільговий період оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежувальних заходів, а також місто створило кілька онлайн-сервісів для оплати комунальних послуг.

– Ми почали тільки перший етап послаблень. І якщо до пандемії знижка 10% діяла для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця, то тепер ця знижка діє для всіх, хто сплатить до кінця місяця, – зазначив Віталій Кличко.

За словами мера, кияни можуть платити за допомогою особистих кабінетів на сайтах муніципальних підприємств:

– Хочу нагадати, що від рівня проплат за комунальні послуги залежить робота інфраструктури столиці. Місто має сплачувати за газ, воду, пальне. Готуватися до наступного опалювального сезону. 20 тис. працівників комунальних підприємств повинні отримувати зарплатню, щоб забезпечувати функціонування комунальних мереж, – наголосив Віталій Кличко.

Читайте: Другий етап послаблення карантину може початися 22 травня

Нагадаємо, 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень, які визначив Кабінет міністрів у постанові №343.

Цього дня частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Зокрема, дозволено ходити у парки, сквери, зони відпочинку, а також на дитячі та спортивні майданчики.