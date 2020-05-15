Станом на 15 травня в Україні зафіксували 17 330 випадків зараження коронавірусом, за добу – 483. 476 пацієнтів померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

4 473 осіб одужали після зараження Covid-19. 476 пацієнтів померли.

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Вінницька область — 674 випадки;

Волинська область — 582 випадки;

Дніпропетровська область — 791 випадок;

Донецька область — 121 випадок;

Житомирська область — 538 випадків;

Закарпатська область — 816 випадків;

Запорізька область — 356 випадків;

Івано-Франківська область — 1188 випадків;

Кіровоградська область — 437 випадків;

м. Київ — 2068 випадків;

Київська область — 1094 випадки;

Львівська область — 942 випадки;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 228 випадків;

Одеська область — 712 випадків;

Полтавська область — 257 випадків;

Рівненська область — 1074 випадки;

Сумська область — 158 випадків;

Тернопільська область — 1060 випадків;

Харківська область — 757 випадків;

Херсонська область — 167 випадків;

Хмельницька область — 222 випадки;

Чернівецька область — 2600 випадків;

Черкаська область — 350 випадків;

Чернігівська область — 96 випадків.

Нагадаємо, вчора в Україні кількість заражених коронавірусом складала 16 847 людей. До речі, 14 травня в Україні вперше з початку пандемії зафіксували, що кількість тих, хто одужав, перевищила кількість нових випадків інфікування.