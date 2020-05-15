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Факти / Україна

В Україні кількість заражених Covid-19 зросла до 17 330, за добу – 483

Станом на 15 травня в Україні зафіксували 17 330 випадків зараження коронавірусом, за добу – 483. 476 пацієнтів померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

4 473 осіб одужали після зараження Covid-19. 476 пацієнтів померли.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення по областях

  • Вінницька область — 674 випадки;
  • Волинська область — 582 випадки;
  • Дніпропетровська область — 791 випадок;
  • Донецька область — 121 випадок;
  • Житомирська область — 538 випадків;
  • Закарпатська область — 816 випадків;
  • Запорізька область — 356 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1188 випадків;
  • Кіровоградська область — 437 випадків;
  • м. Київ — 2068 випадків;
  • Київська область — 1094 випадки;
  • Львівська область — 942 випадки;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 228 випадків;
  • Одеська область — 712 випадків;
  • Полтавська область — 257 випадків;
  • Рівненська область — 1074 випадки;
  • Сумська область — 158 випадків;
  • Тернопільська область — 1060 випадків;
  • Харківська область — 757 випадків;
  • Херсонська область — 167 випадків;
  • Хмельницька область — 222 випадки;
  • Чернівецька область — 2600 випадків;
  • Черкаська область — 350 випадків;
  • Чернігівська область — 96 випадків.

Нагадаємо, вчора в Україні кількість заражених коронавірусом складала 16 847 людей. До речі, 14 травня в Україні вперше з початку пандемії зафіксували, що кількість тих, хто одужав, перевищила кількість нових випадків інфікування.

 

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