Станом на 15 травня в Україні зафіксували 17 330 випадків зараження коронавірусом, за добу – 483. 476 пацієнтів померли.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
4 473 осіб одужали після зараження Covid-19. 476 пацієнтів померли.
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- Вінницька область — 674 випадки;
- Волинська область — 582 випадки;
- Дніпропетровська область — 791 випадок;
- Донецька область — 121 випадок;
- Житомирська область — 538 випадків;
- Закарпатська область — 816 випадків;
- Запорізька область — 356 випадків;
- Івано-Франківська область — 1188 випадків;
- Кіровоградська область — 437 випадків;
- м. Київ — 2068 випадків;
- Київська область — 1094 випадки;
- Львівська область — 942 випадки;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 228 випадків;
- Одеська область — 712 випадків;
- Полтавська область — 257 випадків;
- Рівненська область — 1074 випадки;
- Сумська область — 158 випадків;
- Тернопільська область — 1060 випадків;
- Харківська область — 757 випадків;
- Херсонська область — 167 випадків;
- Хмельницька область — 222 випадки;
- Чернівецька область — 2600 випадків;
- Черкаська область — 350 випадків;
- Чернігівська область — 96 випадків.
Нагадаємо, вчора в Україні кількість заражених коронавірусом складала 16 847 людей. До речі, 14 травня в Україні вперше з початку пандемії зафіксували, що кількість тих, хто одужав, перевищила кількість нових випадків інфікування.