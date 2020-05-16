Коронавірус в Україні 16 травня виявлений у 17 858 осіб. За добу ще у 528 людей підтвердили Covid-19, за добу померла ще 21 людина. Водночас, 433 – одужало.

Про це свідчить статистика МОЗ щодо коронавірусу.

– Станом на 9.00 16 травня в Україні 17 858 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 497 летальних, 4 906 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 528 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 700 випадків;

Волинська область — 599 випадків;

Дніпропетровська область — 806 випадків;

Донецька область — 121 випадок;

Житомирська область — 540 випадків;

Закарпатська область — 858 випадків;

Запорізька область — 365 випадків;

Івано-Франківська область — 1200 випадків;

Кіровоградська область — 441 випадок;

м. Київ — 2221 випадок;

Київська область — 1143 випадки;

Львівська область — 969 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 236 випадків;

Одеська область — 734 випадки;

Полтавська область — 263 випадки;

Рівненська область — 1104 випадки;

Сумська область — 161 випадок;

Тернопільська область — 1065 випадків;

Харківська область — 773 випадки;

Херсонська область — 167 випадків;

Хмельницька область — 235 випадків;

Чернівецька область — 2647 випадків;

Черкаська область — 363 випадки;

Чернігівська область — 105 випадків.

Найбільше випадків зафіксували у Київській області (49 осіб), Чернівецькій області (47 осіб) та м. Києві – 153 особи.

Станом на ранок 16 травня 2020 року до Центру надійшло 1 196 повідомлень про підозру. Всього з початку 2020 року надійшло 45 038 повідомлень про підозру на коронавірус.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Де найбільше дотримуються самоізоляції:

Івано-Франківськ – 37.97%;

Чернівці – 35.15%;

Київ – 34.48%;

Львів – 32.45%;

Ужгород – 31.35%.

Нагадаємо, станом на вчора, 15 травня, в Україні повідомили про 17 330 хворих на Covid-19, за добу – 483.