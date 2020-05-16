Коронавірус в Україні 16 травня виявлений у 17 858 осіб. За добу ще у 528 людей підтвердили Covid-19, за добу померла ще 21 людина. Водночас, 433 – одужало.
Про це свідчить статистика МОЗ щодо коронавірусу.
– Станом на 9.00 16 травня в Україні 17 858 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 497 летальних, 4 906 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 528 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 700 випадків;
- Волинська область — 599 випадків;
- Дніпропетровська область — 806 випадків;
- Донецька область — 121 випадок;
- Житомирська область — 540 випадків;
- Закарпатська область — 858 випадків;
- Запорізька область — 365 випадків;
- Івано-Франківська область — 1200 випадків;
- Кіровоградська область — 441 випадок;
- м. Київ — 2221 випадок;
- Київська область — 1143 випадки;
- Львівська область — 969 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 236 випадків;
- Одеська область — 734 випадки;
- Полтавська область — 263 випадки;
- Рівненська область — 1104 випадки;
- Сумська область — 161 випадок;
- Тернопільська область — 1065 випадків;
- Харківська область — 773 випадки;
- Херсонська область — 167 випадків;
- Хмельницька область — 235 випадків;
- Чернівецька область — 2647 випадків;
- Черкаська область — 363 випадки;
- Чернігівська область — 105 випадків.
Найбільше випадків зафіксували у Київській області (49 осіб), Чернівецькій області (47 осіб) та м. Києві – 153 особи.
Станом на ранок 16 травня 2020 року до Центру надійшло 1 196 повідомлень про підозру. Всього з початку 2020 року надійшло 45 038 повідомлень про підозру на коронавірус.
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Де найбільше дотримуються самоізоляції:
- Івано-Франківськ – 37.97%;
- Чернівці – 35.15%;
- Київ – 34.48%;
- Львів – 32.45%;
- Ужгород – 31.35%.
Нагадаємо, станом на вчора, 15 травня, в Україні повідомили про 17 330 хворих на Covid-19, за добу – 483.