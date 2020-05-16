Боевики 9 раз обстреляли позиции ООС — ранены двое украинских военных

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

С запрещенного минскими договоренностями оружия противник обстрелял наши позиции.

В результате обстрелов со стороны врага двое украинских военных получили ранения.

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Воины ранили, по меньшей мере, одного российского оккупанта.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ранее Факты ICTV писали, что проведение выборов на Донбассе в нынешних условиях является невозможным.

Об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент.

Источник: Штаб ООС