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Факти / Україна / Суспільство

Бойовики 9 разів обстріляли позиції ООС – поранені двоє українських військових

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Із забороненої Мінськими домовленостями зброї противник обстріляв наші позиції.

Завдяки застосуванню чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожу активність.

В результаті обстрілів зі сторони ворога двоє українських військових отримали поранення.

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Воїни поранили щонайменше одного російського окупанта.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Раніше Факти ICTV писали, що проведення виборів на Донбасі в нинішніх умовах є неможливим.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

Джерело: Штаб ООС

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