Бойовики 9 разів обстріляли позиції ООС – поранені двоє українських військових

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.
Із забороненої Мінськими домовленостями зброї противник обстріляв наші позиції.
Завдяки застосуванню чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожу активність.
В результаті обстрілів зі сторони ворога двоє українських військових отримали поранення.
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Воїни поранили щонайменше одного російського окупанта.
За поточну добу втрат серед українських захисників немає.
Раніше Факти ICTV писали, що проведення виборів на Донбасі в нинішніх умовах є неможливим.
Про це заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.
Джерело: Штаб ООС