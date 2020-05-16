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Факты / Украина

Польша и Украина возобновили работу еще одного пункта пропуска

На украинско-польской границе 16 мая возобновил работу пешеходный пункт пропуска Шегини.

— Распоряжением правительства от 13 мая 2020 года на государственной границе Украины возобновлена ​​работа еще одного пункта пропуска. В частности, сегодня в полночь возобновилась работа пункта пропуска Шегини на границе с Польшей во Львовской области, в котором кроме автомобильного направления оборудован пеший переход.

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Пограничники обращают внимание граждан на то, что полноценно все направления в пункте пропуска смогут функционировать только в случае осуществления их пропуска польской стороной.

Кроме того, на государственной границе в настоящее время временно закрыты 122 пункта пропуска, а в 19 приостановлено пешеходное сообщение.

К слову, Польша продлила контроль за границами с соседними государствами еще на 30 дней.

Источник: Госпогранслужба

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