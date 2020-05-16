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Факти / Україна

Польща та Україна відновили роботу ще одного пункту пропуску

На українсько-польському кордоні 16 травня відновив роботу пішохідний пункт пропуску Шегині.

– Розпорядженням уряду від 13 травня 2020 року на державному кордоні України відновлено роботу ще одного пункту пропуску. Зокрема, сьогодні опівночі відновилася робота пункту пропуску Шегині на кордоні з Польщею у Львівській області, в якому крім автомобільного напрямку обладнаний піший перехід.

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Прикордонники звертають увагу громадян на те, що повноцінно всі напрямки в пункті пропуску зможуть функціонувати тільки в разі здійснення їхнього пропуску польською стороною.

Крім того, на державному кордоні нині тимчасово закриті 122 пункти пропуску, а в 19 тимчасово припинено пішохідне сполучення.

До слова, Польща продовжила контроль за кордонами з сусідніми державами ще на 30 днів.

Джерело: Держприкордонслужба

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