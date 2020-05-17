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Факты / Украина / Общество

Черновицкая область получит 5,6 млн грн для выплат медикам — Минздрав

Черновицкая область получит дополнительные деньги для выплат медикам за лечения пациентов с коронавирусом в понедельник, 18 мая.

Ранее в области возникли трудности с финансированием на выплату 300%-й надбавки.

— Минздрав отреагировал, были проведены консультации с Минфином, согласованы позиции по определенным техническим моментам. В понедельник эти средства будут перечислены в Черновицкую область, — сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге.

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По словам Степанова, в регион перечислят 5,6 млн грн.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине по состоянию на 17 мая на коронавирусом заболело 18 291 человек. За минувшие сутки зафиксировали 433 случая. Всего за весь период эпидемии вылечиться удалось 5 116 пациентам, в частности, 1 312 медработникам.

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