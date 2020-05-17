Чернівецька область отримає 5,6 млн грн для виплат медикам – МОЗ

Чернівецька область отримає додаткові гроші для виплат медикам за лікування пацієнтів з коронавірусом у понеділок, 18 травня.

Раніше в області виникли труднощі з фінансуванням на виплату 300%-ї надбавки.

– МОЗ відреагував, були проведені консультації з Мінфіном, узгоджені позиції за певними технічними моментами. У понеділок ці кошти будуть перераховані в Чернівецьку область, – повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на брифінгу.

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За словами Степанова, у регіон перерахують 5,6 млн грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні станом на 17 травня на коронавірус захворіла 18 291 особа. За минулу добу зафіксували 433 випадки. Всього за весь період епідемії вилікуватися вдалося 5 116 пацієнтам, зокрема, 1 312 медпрацівникам.