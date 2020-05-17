По состоянию на 17 мая на коронавирусом заболели 18 291 человек. За минувшие сутки зафиксировали 433 случая.

Всего за весь период эпидемии вылечиться удалось 5 116 пациентам, в частности, 1312 медработникам. Не смогли побороть недуг 514 больных. Наибольшее количество летальных исходов фиксируют среди возрастной группы от 50 лет (86%).

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

За сутки наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Киеве — 59, в Киевской области — 54, Львовской — 50 и Черновицкой — 47.

Сейчас коронавирус обнаружен:

Винницкая обл. — 715 (385 выздоровели);

Волынская обл. — 615 (150 выздоровели);

Днепропетровская обл. — 837 (95 выздоровели);

Донецкая обл. — 130 (35 выздоровели);

Житомирская обл. — 546 (140 выздоровели);

Закарпатская обл. — 885 (166 выздоровели);

Запорожская обл. — 378 (181 выздоровел);

Ивано-Франковская обл. — 1210 (513 выздоровели);

Киев — 2280 (224 выздоровели);

Киевская обл. — 1197 (208 выздоровели);

Кировоградская обл. — 443 (319 выздоровели);

Луганская обл. — 42 (22 выздоровели);

Львовская обл. — 1019 (197 выздоровели);

Николаевская обл. — 238 (82 выздоровели);

Одесская обл. — 746 (59 выздоровели);

Полтавская обл. — 264 (184 выздоровели);

Ровенская обл. — 1126 (347 выздоровели);

Сумская обл. — 162 (89 выздоровели);

Тернопольская обл. — 1078 (578 выздоровели);

Харьковская обл. — 786 (119 выздоровели);

Херсонская обл. — 167 (117 выздоровели);

Хмельницкая обл. — 253 (65 выздоровели);

Черкасская обл. — 372 (206 выздоровели);

Черновицкая обл. — 2694 (608 выздоровели);

Черниговская обл. -108 (27 выздоровели).

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Амбулаторно лечатся 12 503 пациента, из них 1 070 детей и 2 916 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 788 человек, из них 231 ребенок и 653 медика.

К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 238 больных, в том числе один ребенок и 20 медиков.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 17 мая 2020 года в Центр поступило 631 сообщение о подозрении на Covid-19. Всего с началу 2020 года поступило 45 669 сообщений.

Топ-5 городов Украины, где больше всего соблюдают самоизоляцию:

Ивано-Франковск — 37,97%;

Черновцы — 35,15%;

Киев — 34,48%;

Львов — 32,45%;

Ужгород — 31,35%.

Напомним, по состоянию на 16 мая, в Украине зафиксировали 17 858 больных, за сутки — 528 случаев.