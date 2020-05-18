Без правосуддя: вбивці 5-річного Кирила Тлявова досі не сидять за гратами

Минулого року у Переяслав-Хмельницькому патрульні поліцейські Іван Приходько та Володимир Петровець напідпитку влаштували стрілянину по металевих банках.

Під час цих забав чоловіки випадково влучили у 5-річного Кирила Тлявова, який грався біля будинку. Дитину госпіталізували, однак 3 червня хлопчик помер у столичній лікарні.

Ця історія сколихнула усіх, а президент Зеленський взяв цю справу під особистий контроль.

– Вибігаю на двір, чую хлопчик старший кричить: Кирило, я тебе люблю. Не вмирай. Дитина лежала без свідомості, ножки туди, головка сюди. І з голови текла кров, – згадує очевидиця події.

Спершу медики навіть подумати не могли, що голову дитині продірявили кулею, але через 7 годин з’ясували, що у голові хлопчика таки куля, а не просто поранення.

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Підозрюваних Івана Приходька, Володимира Петровця та Дмитра Кривошея затримали у барі. Очевидці розповіли, що чоловіки були у стані алкогольного спяніння.

Правоохоронці вирахували, що в голову дитині влучила куля, випущена саме Іваном Приходьком.

Чоловіку закидали злісне хуліганство, незаконне зберігання зброї та умисне вбивство, яке згодом перекваліфікували на вбивство з необережності.

Максимально, що може отримати Приходько – це сім років в’язниці.

У скоєному Приходько не зізнається, але принаймні рішення суду чекає у СІЗО. На відміну від решти обвинувачених. А от Кривошей та Петровець заплатили по 273 тис. грн застави. Їм закидають хуліганство та необережне поводження зі зброєю.

А ще колишні правоохоронці хочуть, аби їм заплатили компенсацію через звільнення із поліції.

Нагадаємо, 31 травня 2019 року в Переяславі Київської області у дворі свого будинку 5-річний Кирило Тлявов отримав вогнепальне поранення голови і відкриту черепно-мозкову травму. Його госпіталізували до Києва в нейрохірургічний центр, проте через три дні він помер.