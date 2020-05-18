Боевики восемь раз обстреляли позиции ООС — ранены трое украинских военных

В зоне проведения ООС боевики восемь раз нарушили режим тишины. Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военных получили ранения.

Противник обстреливал позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Вражеские обстрелы зафиксировали неподалеку Авдеевки, Водяного, Славного, Невельского, Песков и Новоалександровки.

По информации разведки, 17 мая украинские военные уничтожили двух российских оккупантов и еще двух ранили.

Ранее Факты ICTV писали, что 13 мая во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли два военнослужащих.

Источник: Штаб ООС