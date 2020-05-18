Бойовики вісім разів обстріляли позиції ООС – поранені троє українських військових

У зоні проведення ООС бойовики вісім разів порушили режим тиші. Внаслідок ворожих обстрілів троє українських військових отримали поранення.

Противник обстрілював позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Ворожі обстріли зафіксували неподалік Авдіївки, Водяного, Славного, Невельського, Пісків і Новоолександрівки.

За інформацією розвідки, 17 травня українські військові знищили двох російських окупантів і ще двох поранили.

Раніше Факти ICTV писали, що 13 травня під час планових занять в районі проведення операції Об’єднаних сил загинули двоє військовослужбовців.

Джерело: Штаб ООС