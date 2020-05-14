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Факты / Происшествия

На Донбассе во время учений погибли два военных

13 мая во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли два военнослужащих.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

— На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов, — говорится в сообщении.

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Напомним, в зоне проведения ООС боевики девять раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Еще один украинский защитник погиб.

Источник: Штаб ООС

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