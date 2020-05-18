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Факти / Україна

Динаміка поліпшується: у Києві 41 випадок Covid-19 за добу

Станом на 18 травня у Києві зафіксували 2 321 випадок коронавірусу, за добу – 41. Зокрема на коронавірус за добу захворіли 5 медиків.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

У столиці за останню добу від Covid-19 померла одна людина, загалом – 49.

Серед захворілих:

  • 26 жінок віком від 18 до 82 років
  • 11 чоловікiв віком від 29 до 65 років
  • 4 дітей: 2 дiвчинки віком 5 та 15 років та 2 хлопчика, яким по 9 рокiв.

Кличко зазначив, що чотирьом пацієнтам була необхідна госпіталізація, решта лікують вдома.

Читайте: Коронавірус у світі: кількість хворих на 18 травня

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні зафіксовано 18 616 випадків коронавірусу, за добу – 325. Загалом 535 осіб померли (за добу – 21), 5 276 пацієнтів одужали (за добу – 160).

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