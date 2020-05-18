В Киеве наземный общественный транспорт заработает 22 мая в рамках нового этапа ослабления карантина.

Об этом заявил Виталий Кличко во время брифинга.

— Также город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта, — отметил Кличко.

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Также он добавил, что столица готова к открытию метро 25 мая, однако стоит дождаться соответствующего решения правительства.

Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 18 мая в Киеве зафиксировали 2 321 случай коронавируса, за сутки — 41. В частности, коронавирусом за сутки заболели 5 медиков.