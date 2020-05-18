У Києві наземний громадський транспорт запрацює 22 травня в рамках нового етапу ослаблення карантину.

Про це заявив Віталій Кличко під час брифінгу.

– Також місто планує після 22 травня відновити роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі. Зараз ми поступово збільшуємо кількість одиниць рухомого складу та кількість маршрутів наземного громадського транспорту, – зазначив Кличко.

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Також він додав, що столиця готова до відкриття метро 25 травня, однак варто дочекатися відповідного рішення уряду.

Раніше Факти ICTV писали, що станом на 18 травня у Києві зафіксували 2 321 випадок коронавірусу, за добу – 41. Зокрема, на коронавірус за добу захворіли 5 медиків.