Станом на ранок 18 травня в Україні зафіксовано 18 616 випадків коронавірусної інфекції, за добу – 325.
Про це свідчить статистика Центра громадського здоров’я щодо коронавірусу.
Загалом 535 осіб померли (за добу – 21), 5 276 пацієнтів одужали (за добу – 160).
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Підтверджені випадки за віковою групою:
- 0-17 років – 7%;
- 18-29 років – 125;
- 30-49 років – 36%;
- 50-69 років – 37%;
- 70+ років – 9%.
Підтверджені випадки за статтю: жінки – 58%, чоловіки – 42%.
Топ-5 міст України, де найбільше дотримуються самоізоляції:
- Івано-Франківськ – 37,97%;
- Чернівці – 35,15%;
- Київ – 34,48%;
- Львів – 32,45%;
- Ужгород – 31,35%.
Нагадаємо, учора, 17 травня, кількість хворих на Covid-19 збільшилась на 433 особи і загалом сягнула 18 291.