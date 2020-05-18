Станом на ранок 18 травня в Україні зафіксовано 18 616 випадків коронавірусної інфекції, за добу – 325.

Про це свідчить статистика Центра громадського здоров’я щодо коронавірусу.

Загалом 535 осіб померли (за добу – 21), 5 276 пацієнтів одужали (за добу – 160).

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Підтверджені випадки за віковою групою:

0-17 років – 7%;

18-29 років – 125;

30-49 років – 36%;

50-69 років – 37%;

70+ років – 9%.

Підтверджені випадки за статтю: жінки – 58%, чоловіки – 42%.

Топ-5 міст України, де найбільше дотримуються самоізоляції:

Івано-Франківськ – 37,97%;

Чернівці – 35,15%;

Київ – 34,48%;

Львів – 32,45%;

Ужгород – 31,35%.

Нагадаємо, учора, 17 травня, кількість хворих на Covid-19 збільшилась на 433 особи і загалом сягнула 18 291.