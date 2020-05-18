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Факти / Україна

Йде на спад: в Україні зафіксували 18 616 хворих на Covid-19, за добу – 325

Станом на ранок 18 травня в Україні зафіксовано 18 616 випадків коронавірусної інфекції, за добу – 325.

Про це свідчить статистика Центра громадського здоров’я щодо коронавірусу.

Загалом 535 осіб померли (за добу – 21), 5 276 пацієнтів одужали (за добу – 160).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Підтверджені випадки за віковою групою: 

  • 0-17 років – 7%;
  • 18-29 років – 125;
  • 30-49 років – 36%;
  • 50-69 років – 37%;
  • 70+ років – 9%.

Підтверджені випадки за статтю: жінки – 58%, чоловіки – 42%.

Топ-5 міст України, де найбільше дотримуються самоізоляції: 

  • Івано-Франківськ – 37,97%;
  • Чернівці – 35,15%;
  • Київ – 34,48%;
  • Львів – 32,45%;
  • Ужгород – 31,35%.

Нагадаємо, учора, 17 травня, кількість хворих на Covid-19 збільшилась на 433 особи і загалом сягнула 18 291.

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