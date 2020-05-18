Когда откроют ТРЦ в Киеве — Кличко назвал условие

Крупные торговые центры в Киеве заработают только при условии улучшения эпидемиологической ситуации и после восстановления работы метро.

Об этом во время ежедневного онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— Крупные торговые центры нужно открывать после возобновления работы метро. Нужно понимать, что люди добираются на работу на общественном транспорте, в частности и в большие ТЦ, — заявил мэр столицы.

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По его словам, если в столице уменьшится количество больных, а динамика распространения не будет расти, то открывать торговые центры можно будет после 25 мая, когда заработает Киевский метрополитен.

— Торговые центры станут следующим этапом ослабления ограничений. Мы должны делать это постепенно, чтобы не создать условий для новых очагов болезни, — добавил Кличко.

Недавно Факты ICTV рассказывали самое главное, что нужно знать о возобновлении работы метро в Киеве.