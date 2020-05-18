Коли відкриють ТРЦ у Києві – Кличко назвав умову

Великі торгові центри у Києві запрацюють лише за поліпшення епідеміологічної ситуації та після відновлення роботи метро.

Про це під час щоденного онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– Великі торгові центри потрібно відкривати після відновлення роботи метро. Потрібно розуміти, що люди добираються на роботу на громадському транспорті, зокрема у великі ТЦ, – заявив мер столиці.

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За його словами, якщо у столиці зменшиться кількість хворих, а динаміка розповсюдження не буде рости, то відкривати торгові центри можна буде після 25 травня, коли запрацює Київський метрополітен.

– Торгові центри стануть наступним етапом послаблення обмежень. Ми маємо робити це поступово, щоб не створити умов для нових осередків хвороби, – додав Кличко.

Нещодавно Факти ICTV розповідали найголовніше, що потрібно знати про відновлення роботи метро у Києві.