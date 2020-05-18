Пробки в Киеве 18 мая достигли 4 баллов КАРТА

Днем в понедельник, 18 мая, в Киеве зафиксированы 4-бальные пробки.

По состоянию на 12.00 движение транспорта с левого берега на правый практически парализовано.

Сервис Google Maps показывает, что пробки возникли практически на всех мостах.

Читайте: Киев ограничивает въезд грузовиков с 18 мая

Наибольшее скопление автомобилей карты фиксируют на подъезде к Северному и Южному мостам — движение ограничено на бульваре Перова, Броварском проспекте и проспекте Шухевича.

Не менее серьезные пробки сейчас на Подоле и в центре — проезд на Набережно-Луговой, Набережном шоссе, на улице Грушевского, на проспекте Победы (в районе Цирка) затруднен.

Большая очередь авто наблюдается на Большой Окружной.Не лучше ситуация на въезде в Киев со стороны Новоселок, а также на Столичном шоссе.

Напомним, после ослабления карантина в Киеве с 12 мая было увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта.