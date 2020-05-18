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Факты / Украина / Общество

Киев остановился в пробках на мостах (КАРТА)

Днем в понедельник, 18 мая, в Киеве зафиксированы 4-бальные пробки.

По состоянию на 12.00 движение транспорта с левого берега на правый практически парализовано.

Сервис Google Maps показывает, что пробки возникли практически на всех мостах.

Читайте: Киев ограничивает въезд грузовиков с 18 мая

Наибольшее скопление автомобилей карты фиксируют на подъезде к Северному и Южному мостам — движение ограничено на бульваре Перова, Броварском проспекте и проспекте Шухевича.

Пробки в Киеве 18 мая достигли 4 баллов КАРТА

Пробки в Киеве 18 мая достигли 4 баллов КАРТА

Не менее серьезные пробки сейчас на Подоле и в центре — проезд на Набережно-Луговой, Набережном шоссе, на улице Грушевского, на проспекте Победы (в районе Цирка) затруднен.

Пробки в Киеве 18 мая достигли 4 баллов КАРТА

Пробки в Киеве 18 мая достигли 4 баллов КАРТА

Большая очередь авто наблюдается на Большой Окружной.Не лучше ситуация на въезде в Киев со стороны Новоселок, а также на Столичном шоссе.

Пробки в Киеве 18 мая достигли 4 баллов КАРТА

Напомним, после ослабления карантина в Киеве с 12 мая было увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта.

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