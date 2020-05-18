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Факти / Україна / Суспільство

Київ зупинився у заторах на мостах (КАРТА)

Вдень у понеділок, 18 травня, у Києві зафіксовано 4-бальні затори.

Станом на 12.00 рух транспорту з лівого берега на правий практично паралізовано.

Сервіс Google Maps показує, що затори виникли практично на усіх мостах.

Читайте: Київ обмежує в’їзд вантажівок з 18 травня

Найбільше скупчення автомобілів карти фіксують на під’їзді до Північного та Південного мостів – рух обмежено на бульварі Перова, Броварському проспекті та проспекті Шухевича.

Пробки в Києві 18 травня сягнули 4 балів КАРТА

Пробки в Києві 18 травня сягнули 4 балів КАРТА

Не менш серйозні затори зараз на Подолі і в центрі – проїзд на Набережно-Луговій, Набережному шосе, на вулиці Грушевського, на проспекті Перемоги (в районі Цирку) ускладнений.

Пробки в Києві 18 травня сягнули 4 балів КАРТА

Пробки в Києві 18 травня сягнули 4 балів КАРТА

Велика черга авто спостерігається на Великій Окружній. Не краща ситуація на в’їзді до Києва з боку Новосілок, а також на Столичному шосе.

Пробки в Києві 18 травня сягнули 4 балів КАРТА

Нагадаємо, після послаблення карантину в Києві з 12 травня було збільшено кількість маршрутів наземного громадського транспорту.

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