Украинцы оценили год президентства Зеленского и назвали главные успехи

Треть украинцев оценивают первый год президентства Владимира Зеленского на отлично или хорошо, почти 40% — удовлетворительно, около трети — неудовлетворительно или ужасно. Такие результаты опроса обнародовала социологическая группа Рейтинг.

Рейтинг доверия среди политиков возглавляет Владимир Зеленский. Ему доверяют 57% граждан и не доверяют — 37%. Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 25%, а премьеру Денису Шмыгалю — 14%.

Кроме того, треть украинцев считает, что страна движется в правильном направлении, а половина — в неправильном, еще 17% затруднились ответить.

Более положительно оценивают ситуацию молодые респонденты, сторонники президента и партии Слуга народа.

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Освобождение пленных, а также борьба с коронавирусом — это две сферы, в которых опрошенные поставили cамые лучшие оценки за первый год президентства.

Хуже оценили уменьшение влияния олигархов на политику, земельную и медицинскую реформы, борьбу с коррупцией, экономическое развитие и прекращение огня на Донбассе.

Согласно результатам опроса, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 39,3% (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

К слову, опрос проводился социологической группой Рейтинг 12-13 мая. Было опрошено 3 тыс. респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 1,8%.

Напомним, в феврале 2020 года Владимиру Зеленскому доверяли 59% украинцев.

Источник: Социологическая группа Рейтинг