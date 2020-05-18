Українці оцінили рік президентства Зеленського і назвали головні успіхи

Третина українців оцінюють перший рік президентства Володимира Зеленського на відмінно або добре, майже 40% – задовільно, близько третини – незадовільно або жахливо. Такі результати опитування оприлюднила соціологічна група Рейтинг.

Рейтинг довіри серед політиків очолює Володимир Зеленський. Йому довіряють 57% громадян і не довіряють – 37%. Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 25%, а прем’єру Денису Шмигалю – 14%.

Крім того, третина українців вважає, що країна рухається у правильному напрямку, а половина – у неправильному, ще 17% не змогли відповісти.

Більш позитивно оцінюють ситуацію молоді респонденти, прихильники президента і партії Слуга народу.

Читайте: Рік президента Зеленського: війна на Донбасі, досягнення Ради та особиста мрія

Звільнення полонених, а також боротьба із коронавірусом – це дві сфери, в яких опитані поставили найкращі оцінки за перший рік президентства.

Найгірше оцінили зменшення впливу олігархів на політику, земельну та медичну реформи, боротьбу із корупцією, економічний розвиток та припинення вогню на Донбасі.

Згідно з результатами опитування, якби найближчим часом відбулися вибори президента, то за Володимира Зеленського проголосували б 39,3% (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором).

До слова, опитування проводилось соціологічною групою Рейтинг 12-13 травня. Було опитано 3 тис. респондентів методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 1,8%.

Нагадаємо, у лютому 2020 року Володимиру Зеленському довіряли 59% українців.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг