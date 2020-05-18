Укрзализныця немедленно проведет конкурс по отбору поставщика питания — Криклий

Укрзализныця отстранила от исполнения служебных обязанностей руководство филиала Украинской железнодорожной скоростной компании, которая проводила отбор поставщика питания для скоростных поездов, из-за непрозрачности конкурса. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

— Украинская железнодорожная скоростная компания не обеспечила прозрачность отбора контрагента, поэтому была отстранена от выполнения служебных обязанностей. Укрзализныця приложит все усилия и проведет новый конкурс через систему ProZorro, привлекая максимальное количество участников. Чтобы в результате получить надежного и качественного поставщика услуг, — сказал Криклий.

Также Криклий поблагодарил всех, кто обратил внимание на этот конкурс и оперативно отреагировал.

Читайте: Реформа речных перевозок разгрузит дороги и ж/д — Криклий

— Система очень инертна, скорость изменений не такая как нам всем хотелось бы, но изменения уже не остановить. Каждый чиновник в стране должен наконец понять, что времена коррупционных схем прошли, ответственность будет неизбежной, — отметил Владислав Криклий.

В свою очередь исполняющий обязанности главы Укрзализныци Иван Юрик в Facebook отметил, что по предварительному отбору поставщика департамент безопасности проводит служебную проверку. И заверил, что лично проконтролирует, чтобы новый конкурс проводился в соответствии с действующим законодательством и максимально публично.

Напомним, раньше мы писали, что в Украине планируют ввести новую транспортную модель, которая позволит заменить маршрутки на автобусы.