Укрзалізниця негайно проведе конкурс з відбору постачальника харчування – Криклій

Укрзалізниця відсторонила від виконання службових обов’язків керівництво філії Українська залізнична швидкісна компанія, яка проводила відбір постачальника харчування для швидкісних поїздів, через непрозорість конкурсу. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

– Українська залізнична швидкісна компанія не забезпечила прозорість відбору контрагента, тому була відсторонена від виконання службових обов’язків. Укрзалізниця докладе всіх зусиль та проведе новий конкурс через систему ProZorro, залучивши максимальну кількість учасників. Щоб у результаті отримати надійного та якісного постачальника послуг, – сказав Криклій.

Також Криклій подякував усім, хто звернув увагу на цей конкурс та оперативно відреагував.

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– Система дуже інертна, швидкість змін не така, як нам всім того хотілося б, але зміни вже не зупинити. Кожен чиновник у країні має нарешті зрозуміти, що часи корупційних схем минули, відповідальність буде неминучою, – наголосив Владислав Криклій.

В свою чергу виконувач обов’язків очільника Укрзалізниці Іван Юрик у Facebook зазначив, що щодо попереднього відбору постачальника департамент безпеки проводить службову перевірку. І запевнив, що особисто проконтролює, щоб новий конкурс проводився відповідно до чинного законодавства та максимально публічно.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні планують ввести нову транспортну модель, яка дозволить замінити маршрутки на автобуси.