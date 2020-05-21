Когда откроют границы в Украине

Полное открытие границ и восстановление рейсовых авиаперевозок будет рассматриваться 15 июня, когда страны-партнеры начнут открывать свои границы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 20 мая.

— Пока аэропорты наших стран-партнеров закрыты. Мы ведем диалог с авиаперевозчиками, и пока есть общая позиция, что раньше 15 июня нет смысла открывать работу аэропортов, — пояснил глава Кабмина.

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Также Кабинет министров Украины решил возобновить работу 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой.

— Предполагается восстановить движение на 66 пунктах пропуска на границах с ЕС и Молдовой. Реализация проекта возобновит полноценное движение с Польшей, Венгрией, Словенией, Румынией и Молдовой, — отметил глава МВД Арсен Аваков.

Относительно открытия границ Украины между РФ и Белорусью, то эти пункты остаются еще закрытыми.

Кабмин принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая до 22 июня. Так, в рамках ослабления планируется запуск общественного транспорта, проведение спортивных соревнований (до 100 человек и без зрителей), восстановление работы гостиниц (кроме хостелов) и спортзалов (бассейны остаются закрытыми).