PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Каждого призывника будут тестировать на коронавирус — ВСУ

Во время призыва каждого призывника будут тестировать на Covid-19, сообщил начальник отдела комплектования рядовым, сержантским составом и призыва управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Николай Качаненко.

— Для призывников будут проводить 14-дневную обсервацию. Военнослужащие срочной службы будут обеспечены средствами защиты. И каждый призывник обязательно будет проходить тестирование на коронавирус.

Читайте: Генштаб предлагает призывать резервистов на службу без мобилизации

Николай Качаненко также отметил, что отправка срочников в армию предварительно запланирована на 15 июня — конец июля.

Но это зависит от ситуации с карантином в Украине.

Напомним, из-коронавируса весенний призыв на срочную военную службу в 2020 году перенесли с апреля-июня на май-июль.

Источник: Армия.Inform

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка