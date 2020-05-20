Каждого призывника будут тестировать на коронавирус — ВСУ

Во время призыва каждого призывника будут тестировать на Covid-19, сообщил начальник отдела комплектования рядовым, сержантским составом и призыва управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Николай Качаненко.

— Для призывников будут проводить 14-дневную обсервацию. Военнослужащие срочной службы будут обеспечены средствами защиты. И каждый призывник обязательно будет проходить тестирование на коронавирус.

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Николай Качаненко также отметил, что отправка срочников в армию предварительно запланирована на 15 июня — конец июля.

Но это зависит от ситуации с карантином в Украине.

Напомним, из-коронавируса весенний призыв на срочную военную службу в 2020 году перенесли с апреля-июня на май-июль.

Источник: Армия.Inform