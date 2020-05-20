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Факти / Україна

Кожного призовника тестуватимуть на коронавірус – ЗСУ

Під час призову кожного призовника тестуватимуть на Covid-19, повідомив начальник відділу комплектування рядовим, сержантським складом і призову управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Микола Качаненко.

– Для призовників проводитимуть 14-денну обсервацію. Військовослужбовці строкової служби будуть забезпечені засобами захисту. І кожен призовник обов’язково проходитиме тестування на коронавірус.

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Микола Качаненко також зазначив, що відправлення строковиків до війська попередньо заплановане на 15 червня – кінець липня.

Але це залежить від ситуації з карантином в Україні.

Нагадаємо, через коронавірус весняний призов на строкову військову службу в 2020 році перенесли з квітня-червня на травень-липень.

Джерело: Армія.Inform

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