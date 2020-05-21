PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

МАУ, SkyUp і Windrose выполнят спецрейсы до 1 июня (СПИСОК)

МАУ, SkyUp Airlines и Windrose до 1 июня 2020 года выполнят ряд международных спецрейсов из Киева и в столицу Украины.

Авиакомпании назвали даты и направления вылетов.

SkyUp планирует осуществить рейсы:

  • 22 мая — из Душанбе, Франкфурта, Хельсинки и Таллинна;
  • 23 мая — из Дюссельдорфа;
  • 24 мая — из Праги, Дохи, Цюриха;
  • 26 мая — из Киева в Тель-Авив и обратно, из Киев в Рим и обратно, а также рейс Ларнака-Киев;
  • 27 мая — из Киева в Лондон и обратно, а также рейс Киев-Дублин;
  • 28 мая — Киев-Лисабон и обратно, Киев-Милан и обратно, а также рейсы Киев-Неаполь и Баку-Киев;
  • 29 мая — Киев-Копенгаген и обратно;
  • 30 мая — Киев-Осло и обратно, Киев-Ташкент и обратно, а также Стокгольм-Киев и Анталия-Киев;
  • 1 июня — Киев-Мюнхен и обратно, а также Киев-Барселона и обратно.

Читайте: АМКУ требует не продавать авиабилеты до конца карантина

МАУ предварительно анонсирует рейсы:

  • 24 мая — из Варшавы в Киев;
  • 25 мая — Афины-Киев, Гамбург-Киев, а также Киев-Вена и обратно;
  • 27 мая — Киев-Венеция и обратно, Киев-Тель-Авив и обратно;
  • 29 мая — Киев-Аликанте и обратно, Киев-Амстердам и обратно, Киев-Мадрид и обратно.

Windrose озвучила даты и рейсы:

  • 22 мая — Днепр-Киев, Киев-Риека, Риека-Аликанте, Аликанте-Остров Гран Канария;
  • 23 мая — рейс Остров Гран Канария- Аликанте, Аликанте-Риека и Риека-Киев;
  • 1 июня — Киев-Анталия и обратно, Киев-Хургада и обратно.

Напомним, ранее ЕС опубликовал рекомендации по безопасным перелетам.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: , , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх