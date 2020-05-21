МАУ, SkyUp Airlines и Windrose до 1 июня 2020 года выполнят ряд международных спецрейсов из Киева и в столицу Украины.

Авиакомпании назвали даты и направления вылетов.

SkyUp планирует осуществить рейсы:

22 мая — из Душанбе, Франкфурта, Хельсинки и Таллинна;

23 мая — из Дюссельдорфа;

24 мая — из Праги, Дохи, Цюриха;

26 мая — из Киева в Тель-Авив и обратно, из Киев в Рим и обратно, а также рейс Ларнака-Киев;

27 мая — из Киева в Лондон и обратно, а также рейс Киев-Дублин;

28 мая — Киев-Лисабон и обратно, Киев-Милан и обратно, а также рейсы Киев-Неаполь и Баку-Киев;

29 мая — Киев-Копенгаген и обратно;

30 мая — Киев-Осло и обратно, Киев-Ташкент и обратно, а также Стокгольм-Киев и Анталия-Киев;

1 июня — Киев-Мюнхен и обратно, а также Киев-Барселона и обратно.

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МАУ предварительно анонсирует рейсы:

24 мая — из Варшавы в Киев;

25 мая — Афины-Киев, Гамбург-Киев, а также Киев-Вена и обратно;

27 мая — Киев-Венеция и обратно, Киев-Тель-Авив и обратно;

29 мая — Киев-Аликанте и обратно, Киев-Амстердам и обратно, Киев-Мадрид и обратно.

Windrose озвучила даты и рейсы:

22 мая — Днепр-Киев, Киев-Риека, Риека-Аликанте, Аликанте-Остров Гран Канария;

23 мая — рейс Остров Гран Канария- Аликанте, Аликанте-Риека и Риека-Киев;

1 июня — Киев-Анталия и обратно, Киев-Хургада и обратно.

Напомним, ранее ЕС опубликовал рекомендации по безопасным перелетам.