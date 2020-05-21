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МАУ, SkyUp и Windrose виконають спецрейси до 1 червня (СПИСОК)

МАУ, SkyUp Airlines і Windrose до 1 червня 2020 року виконають низку міжнародних спецрейсів з Києва і до столиці України.

Авіакомпанії назвали дати і напрямки вильотів.

SkyUp планує здійснити рейси:

  • 22 травня – з Душанбе, Франкфурта, Гельсінкі і Таллінна;
  • 23 травня – з Дюссельдорфа;
  • 24 травня – з Праги, Дохи, Цюріха;
  • 26 травня – з Києва до Тель-Авіва і назад, з Києва до Риму і назад, а також рейс Ларнака-Київ;
  • 27 травня – з Києва до Лондона і назад, а також рейс Київ-Дублін;
  • 28 травня – Київ-Лісабон і назад, Київ-Мілан і назад, а також рейси Київ-Неаполь і Баку-Київ;
  • 29 травня – Київ-Копенгаген і назад;
  • 30 травня – Київ-Осло і назад, Київ-Ташкент і назад, а також Стокгольм-Київ і Анталія-Київ;
  • 1 червня – Київ-Мюнхен і назад, а також Київ-Барселона і назад.

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МАУ попередньо анонсує рейси:

  • 24 травня – з Варшави до Києва;
  • 25 травня – Афіни-Київ, Гамбург-Київ, а також Київ-Відень і назад;
  • 27 травня – Київ-Венеція і назад, Київ-Тель-Авів і назад;
  • 29 травня – Київ-Аліканте і назад, Київ-Амстердам і назад, Київ-Мадрид і назад.

Windrose озвучила дати і рейси:

  • 22 травня – Дніпро-Київ, Київ-Рієка, Рієка-Аліканте, Аліканте-Острів Гран Канарія;
  • 23 травня – Острів Гран Канарія- Аліканте, Аліканте-Рієка і Рієка-Київ;
  • 1 червня – Київ-Анталія і назад, Київ-Хургада і назад.

Нагадаємо, раніше ЄС опублікував рекомендації з безпечних перельотів.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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