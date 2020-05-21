МАУ, SkyUp Airlines і Windrose до 1 червня 2020 року виконають низку міжнародних спецрейсів з Києва і до столиці України.
Авіакомпанії назвали дати і напрямки вильотів.
SkyUp планує здійснити рейси:
- 22 травня – з Душанбе, Франкфурта, Гельсінкі і Таллінна;
- 23 травня – з Дюссельдорфа;
- 24 травня – з Праги, Дохи, Цюріха;
- 26 травня – з Києва до Тель-Авіва і назад, з Києва до Риму і назад, а також рейс Ларнака-Київ;
- 27 травня – з Києва до Лондона і назад, а також рейс Київ-Дублін;
- 28 травня – Київ-Лісабон і назад, Київ-Мілан і назад, а також рейси Київ-Неаполь і Баку-Київ;
- 29 травня – Київ-Копенгаген і назад;
- 30 травня – Київ-Осло і назад, Київ-Ташкент і назад, а також Стокгольм-Київ і Анталія-Київ;
- 1 червня – Київ-Мюнхен і назад, а також Київ-Барселона і назад.
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МАУ попередньо анонсує рейси:
- 24 травня – з Варшави до Києва;
- 25 травня – Афіни-Київ, Гамбург-Київ, а також Київ-Відень і назад;
- 27 травня – Київ-Венеція і назад, Київ-Тель-Авів і назад;
- 29 травня – Київ-Аліканте і назад, Київ-Амстердам і назад, Київ-Мадрид і назад.
Windrose озвучила дати і рейси:
- 22 травня – Дніпро-Київ, Київ-Рієка, Рієка-Аліканте, Аліканте-Острів Гран Канарія;
- 23 травня – Острів Гран Канарія- Аліканте, Аліканте-Рієка і Рієка-Київ;
- 1 червня – Київ-Анталія і назад, Київ-Хургада і назад.
Нагадаємо, раніше ЄС опублікував рекомендації з безпечних перельотів.