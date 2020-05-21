МАУ, SkyUp Airlines і Windrose до 1 червня 2020 року виконають низку міжнародних спецрейсів з Києва і до столиці України.

Авіакомпанії назвали дати і напрямки вильотів.

SkyUp планує здійснити рейси:

22 травня – з Душанбе, Франкфурта, Гельсінкі і Таллінна;

23 травня – з Дюссельдорфа;

24 травня – з Праги, Дохи, Цюріха;

26 травня – з Києва до Тель-Авіва і назад, з Києва до Риму і назад, а також рейс Ларнака-Київ;

27 травня – з Києва до Лондона і назад, а також рейс Київ-Дублін;

28 травня – Київ-Лісабон і назад, Київ-Мілан і назад, а також рейси Київ-Неаполь і Баку-Київ;

29 травня – Київ-Копенгаген і назад;

30 травня – Київ-Осло і назад, Київ-Ташкент і назад, а також Стокгольм-Київ і Анталія-Київ;

1 червня – Київ-Мюнхен і назад, а також Київ-Барселона і назад.

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МАУ попередньо анонсує рейси:

24 травня – з Варшави до Києва;

25 травня – Афіни-Київ, Гамбург-Київ, а також Київ-Відень і назад;

27 травня – Київ-Венеція і назад, Київ-Тель-Авів і назад;

29 травня – Київ-Аліканте і назад, Київ-Амстердам і назад, Київ-Мадрид і назад.

Windrose озвучила дати і рейси:

22 травня – Дніпро-Київ, Київ-Рієка, Рієка-Аліканте, Аліканте-Острів Гран Канарія;

23 травня – Острів Гран Канарія- Аліканте, Аліканте-Рієка і Рієка-Київ;

1 червня – Київ-Анталія і назад, Київ-Хургада і назад.

Нагадаємо, раніше ЄС опублікував рекомендації з безпечних перельотів.