Учасників протестів у Нових Санжарах оштрафували – сума

Двоє учасників заворушень у селищі Нові Санжари на Полтавщині, куди поселяли на обсервацію евакуйованих з Китаю, визнали провину у блокуванні дороги.
Новосанжарський районний суд Полтавської області оштрафував кожного з чоловіків на 850 грн.
– Вказані особи визнали, що свідомо залишили два трактори на дорозі, заблокувавши рух транспорту, – йдеться у повідомленні прокуратри.
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Нагадаємо, 20 лютого з ураженого коронавірусом Уханя до України прибув спецрейс з 94 особами, серед яких 22 – члени екіпажу та медперсонал, а також 72 пасажири.
Серед пасажирів, яких направили на обсервацію у Нових Санжарах, – 45 українців та 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Ріки, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).
Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
Джерело: Прокуратура Полтавської області
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