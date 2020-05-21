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Факти / Україна / Суспільство

Учасників протестів у Нових Санжарах оштрафували – сума

Двоє учасників заворушень у селищі Нові Санжари на Полтавщині, куди поселяли на обсервацію евакуйованих з Китаю, визнали провину у блокуванні дороги.

Новосанжарський районний суд Полтавської області оштрафував кожного з чоловіків на 850 грн.

– Вказані особи визнали, що свідомо залишили два трактори на дорозі, заблокувавши рух транспорту, – йдеться у повідомленні прокуратри.

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Нагадаємо, 20 лютого з ураженого коронавірусом Уханя до України прибув спецрейс з 94 особами, серед яких 22 – члени екіпажу та медперсонал, а також 72 пасажири.

Серед пасажирів, яких направили на обсервацію у Нових Санжарах, – 45 українців та 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Ріки, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).

Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.

Джерело: Прокуратура Полтавської області 

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