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Факты / Украина / Общество

Украинские полярники трогательно поздравили Украину с Днем вышиванки

Полярники со станции Академик Вернадский записали трогательное поздравление с Днем вышиванки.

Ролик появился на Youtube-канале Министерства образования и науки Украины.

На видео полярники в вышиванках зачитали строки из песни Два кольори на слова Дмитрия Павлычко.

Читайте: Красивые поздравления с Днем вышиванки в картинках

— Где бы мы, украинцы, не были, давайте не забывать, что у нас замечательные традиции, и беречь их! — так полярники подписали свое видео.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что означают узоры и цвета на рубашках и как правильно выбирать вышиванку.

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