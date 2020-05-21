Полярники со станции Академик Вернадский записали трогательное поздравление с Днем вышиванки.

Ролик появился на Youtube-канале Министерства образования и науки Украины.

На видео полярники в вышиванках зачитали строки из песни Два кольори на слова Дмитрия Павлычко.

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— Где бы мы, украинцы, не были, давайте не забывать, что у нас замечательные традиции, и беречь их! — так полярники подписали свое видео.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что означают узоры и цвета на рубашках и как правильно выбирать вышиванку.