Полярники зі станції Академік Вернадський записали зворушливе відеопривітання з Днем вишиванки.
Ролик з’явився на Youtube-каналі Міністерства освіта та науки України.
На відео команда полярники у вишиванках зачитали рядки із пісні Два кольори на слова Дмитра Павличка.
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– Де б ми, українці, не були, пам’ятаймо, що маємо чудові традиції, та бережімо їх! – так полярники підписали своє відео.
Раніше Факти ICTV розповідали, що означають візерунки та кольори на сорочках та як правильно вибирати вишиванку.