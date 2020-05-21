Полярники зі станції Академік Вернадський записали зворушливе відеопривітання з Днем вишиванки.

Ролик з’явився на Youtube-каналі Міністерства освіта та науки України.

На відео команда полярники у вишиванках зачитали рядки із пісні Два кольори на слова Дмитра Павличка.

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– Де б ми, українці, не були, пам’ятаймо, що маємо чудові традиції, та бережімо їх! – так полярники підписали своє відео.

Раніше Факти ICTV розповідали, що означають візерунки та кольори на сорочках та як правильно вибирати вишиванку.